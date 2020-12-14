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    • 14.12.2020 18:27
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    , su baskını, fırtına... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara ve için kritik uyarı |

    Meteoroloji Genel Müdürülüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusunda, 'un , , , , , çevrelerinde beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar , su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı. Peki, Türkiye genelinde nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan o açıklama ve hava durumunun detayları...



    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İstanbul için sağanak yağış uyarısı yaptı.



    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara'nın güney ve doğusunda beklenen sağanak yağışların, İstanbul'un Anadolu Yakası, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova çevreleri kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.



    DOĞU'DA YAĞIŞ BEKLENEN İLLER
    Malatya, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.



    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında beklenen yağışların gece yarısından itibaren Malatya, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.



    Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



    Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



    HAKKARİ VE ŞIRNAK'TA KAR BEKLENTİSİ
    Meteoroloji'den yapılan açıklamada, özellikle Hakkari ve Şırnak'ta yoğun kar yağışının beklendiği aktarıldı.
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