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    • Yaşam
    • 14.12.2020 16:43
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    • 14.12.2020 16:43
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    SON DAKİKA: 'da akılalmaz olay: İki gündür haber alınamayan kişi mağarada ölü bulundu

    Son dakika haberine göre, 'da iki gündür haber alınamayan kişinin cesedi, bir mağarada bulundu. İbrahim Cantemur'un eşi, 5 oğlu ve kızı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Cantemur'un cesedi ise Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    AA
    Iğdır'da akılalmaz olay: Mağarada bulundu

    Iğdır'da iki gündür haber alınamayan kişinin cesedi, bir mağarada bulundu.



    Yaycı köyü yakınlarında bir araç bulan jandarma, yapılan sorgulamada aracın Taşlıca köyünde yaşayan 50 yaşındaki İbrahim Cantemur'a ait olduğunu tespit etti.



    Jandarma, evine gidip ailesinden bilgi aldığı Cantemur'un, 12 Aralık Cumartesi gününden beri kayıp olduğu bilgisini aldı.

    İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, jandarma ile AFAD gönüllülerinden oluşan ekip, Cantemur'un bulunması için arama çalışması başlattı.


    Cantemur'un telefonunun en son sinyal aldığı baz istasyonu çevresinde yoğunlaştırılan arama çalışmasına, dedektör köpekler de katıldı.

    CANSIZ BEDENİNE BİR MAĞARADA ULAŞILDI
    Cinayet ihtimali üzerinde duran jandarma, ailenin ifadesini aldıktan sonra ekiplerle köy yakınlarındaki bir mağarada yaptığı aramada, Cantemur'un cansız bedenine ulaştı.


    İbrahim Cantemur'un eşi, 5 oğlu ve kızı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

    Cantemur'un cesedi ise Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Iğdır'da akılalmaz olay: İki gündür haber alınamayan kişi mağarada ölü bulundu