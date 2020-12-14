Altın Erdoğan, 28 Ekim'de S.A. tarafından çalışmak üzere işçi servisine alındığını ve işe götürüldüğünü aktardı. Mesai bitiminde S.A.'nın yine kendisini almaya geldiğini ifade eden Erdoğan, "İşçi servisinde 15 kişi olması gerekirken 30 kişi vardı. Hepsi de maskesizdi. Buna tepki gösterdim ve herkesin maske takmasını istedim. Uyarım dikkate alınmayınca, araçta balık istifi yolculuk eden 30 kişiyi cep telefonu ile kameraya aldım. Görüntüleri işçiler benden almaya çalıştı. Araçtan indiğim sırada, S.A. ve eşi H.A. tarafından darbedildim. Araçtaki göçmen işçiler de etrafımı sardı. Kargaşada çavuşun eşi H.A., 'Öteki gözünü ben kör edeyim de gör' diyerek tokat attı. Sol gözüm kanadı. Şikayetçi olacağımı söyleyince de beni, 'Biz mafyayız. Sen bizim kim olduğumuzu bilmiyorsun. Şikayetçi olursan çocuğunu kaçırırız, onları yaşatmayız' diyerek tehdit ettiler" diye konuştu.

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KORKUSUNDAN DOKTORLARA 'GÖZÜME NAR DÜŞTÜ' DEMİŞ

Korkudan hastanede doktorlara 'Gözüme nar düştü' dediğini ifade eden Altın Erdoğan, "29 Ekim'de gözümden ameliyat oldum. Sol gözümde yüzde 97 görme kaybı oluştu ve işlevini yitirdi. 3 Aralık'ta ikinci kez ameliyat oldum, ancak doktorlar gözümün tamamen görmeyeceğini söyledi. Hastanede olup biteni kardeşime anlattım. Onun da cesaret vermesiyle Kepez Polis Merkezi'ne giderek S.A. ve eşi H.A.'dan şikayetçi oldum" dedi.

"HİÇBİR ŞEY GÖZÜMÜ GERİ GETİRMEYECEK"