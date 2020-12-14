





'TEK HATA NOKTASI' PROBLEM, NEDENLER ARASINDA

Sistemin neden çöktüğüne ilişkin değerlendirmede bulunan yazılımcı Berkay Çatak, "Kullanıcı geri bildirimlerine göre dünya çapında yaşandığını anladığımız aksaklığın birden fazla nedeni olabilir, bir sistemin çökmesi halinde ona bağlı diğer sistemlerin çökmesi olayı yani İngilizce'de 'single point of failure' olarak adlandırılan Türkçe'ye ise 'tek hata noktası' olarak çevrilen problem nedenler arasında sıralanabilir. Alphabet şirketine bağlı Google, Gmail, YouTube gibi platformlar tek bir Google hesabına giriş yapılarak kullanılabiliyor, bütün Google sistemlerin birbirlerine bağlı olduğunun bir örneği. Yazılımsal bir aksilik sonucu yaşanan hata, diğer sistemlerin de çalışmasını engellemiş olabilir" dedi.