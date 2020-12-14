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    • Yaşam
    • 14.12.2020 16:06
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    • 14.12.2020 16:08
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    'de 7 yıl önce işlenen gözlük ve iç çamaşırı detayından aydınlatıldı

    Çiçekdağı'nda 2013 yılında 38 yerinden bıçaklanarak öldürülen 55 yaşındaki 'ın kimliği gözlük ve iç çamaşırı markasından yola çıkılarak tespit edildi. Dıvar'ı öldürdüğü iddiasıyla kardeşi K.Dıvar ve onun oğlu T. Dıvar tutuklandı.

    DHA
    7 yıl sonra iç çamaşırı ve gözlük aydınlattı

    Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine bağlı İbikli Köyü'ndeki Çayırlı mevkiinde su kanalı içinde, 17 Haziran 2013 tarihinde, 38 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

    O tarihte cesedin kimliğini ve cinayeti aydınlatacak herhangi bir delil bulunamadığı için olay, faili meçhul olarak değerlendirildi.

    GÖZLÜK VE İÇ ÇAMAŞIRI MARKASI
    Kırşehir İl Jandarma Komutanlığınca, 2020 yılında özel bir ekip oluşturularak, kentteki faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

    2013 yılında bulunan delilleri inceleyen özel ekip, olay yerinde bulunan gözlüğün markası, yabancı menşeili ilaç kutusu ve iç çamaşırının markasından, öldürülen kişinin Almanya uyruklu ya da Almanya'dan gelen gurbetçi bir Türk vatandaşı olabileceğini değerlendirdi. Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran özel ekip, cesedin Almanya'dan döndükten sonra ortadan kaybolan Mehmet Dıvar'a ait olduğunu tespit etti.

    KARDEŞİ PARA İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
    Ardından Dıvar'ı öldüren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Dıvar'ın 7 yıl önce yurt dışından yüklü miktarda avro getirdiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine jandarma, cinayet zanlılarını bulmak için yakınlarının o dönemdeki hesap hareketlerini kontrol etti.

    Cinayetin ardından hesap hareketlerinde artış olduğu belirlenen Mehmet Dıvar'ın kardeşi K. Dıvar, yeğeni T. Dıvar ve yengesi G. Dıvar, Ankara'da gözaltına alındı. Şüphelilerin cinayeti para için işledikleri belirlendi. Kırşehir'e getirilen şüphelilerden K. Dıvar ile oğlu T. Dıvar tutuklanırken, gelini G. Dıvar ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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    Haberler Yaşam Kırşehir'de 7 yıl önce işlenen cinayet gözlük ve iç çamaşırı detayından aydınlatıldı