2013 yılında bulunan delilleri inceleyen özel ekip, olay yerinde bulunan gözlüğün markası, yabancı menşeili ilaç kutusu ve iç çamaşırının markasından, öldürülen kişinin Almanya uyruklu ya da Almanya'dan gelen gurbetçi bir Türk vatandaşı olabileceğini değerlendirdi. Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran özel ekip, cesedin Almanya'dan döndükten sonra ortadan kaybolan Mehmet Dıvar'a ait olduğunu tespit etti.