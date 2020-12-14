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    • Yaşam
    • 14.12.2020 16:01
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    • 14.12.2020 16:01
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    'da tacirlerine yönelik operasyon! 7 kişi gözaltına alındı

    Son dakika haberi... 'da düzenlenen operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı. Yapılan operasyonlar sonucunda 7.20 gram sentetik uyuşturucu, 6.76 gram eroin, 6 koka yaprağı, 1 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

    Uyuşturucu tacirlerine geçit yok! Çok sayıda...

    'da düzenlenen operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında kent genelinde operasyonlar düzenledi.

    Operasyonlarda, 7.20 gram sentetik uyuşturucu, 6.76 gram eroin, 6 koka yaprağı, 1 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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    Haberler Yaşam Isparta'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon! 7 kişi gözaltına alındı