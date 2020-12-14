Hasta bakıcılar ölümü göze aldı: Günlük 800 TL’den Covid-19’lu bakmaya başladı | Koronavirüs haberleri





VİRÜSÜN SPREYİ BURUNDU

Türk bilim insanları, Corona'nın hücreye geçişini engelleyen burun spreyi ve damlacığını buldu.



Ankara Bilkent ve Hacettepe üniversitelerinden bilim insanları, önce farklı biyolojik türlerden DNA molekülleri elde etti. Bunları genetik mühendislik teknolojisiyle kesti. Ardından farklı DNA parçalarının birleştirilmesi işlemlerini kapsayan rekombinant yöntemi sayesinde bir protein elde edildi.



Burun boşluğuna sıkılan bu protein molekülün, virüsün hücreye girişine engel olduğu belirtildi. Doç. Dr. Urartu Şeker, ilacın klinik öncesi test çalışmalarında olumlu sonuçlar alındığını belirterek, "İnsanlar üzerinde denenmesini sağlayacak faz çalışması izin alacağız" dedi.







BARİYER ÇEKIYOR

ODTÜ'lü Moleküler Biyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Çağlar Özketen de virüsün belli protein veya DNA ya da RNA parçalarını içeren bir aşı üzerinde çalıştıklarını belirtti. Geliştirilen burun damlası (burun aşısı) ile virüse bariyer sağladıklarını söyledi.



AŞIRI GÜVEN

Türkiye'de aşı ile ilgili bir araştırma yapıldı. Katılımcıların yüzde 39,6'sı bir yakınına Coronavirüs teşhisi konulduğunu anlattı. Yüzde 52.4'ü aşı olacağını, yüzde 39.2'si etkisini görmeden aşı olmayacağını açıkladı.



DÜNYADA 8. OLDUK

COVİD-19, dünyaya yayıldı. Worldometers internet sitesine göre; ABD 16 milyon vaka ile birinci olurken, Türkiye ise 1 milyon 810 bin vaka ile listenin 8. sırasında yer aldı.