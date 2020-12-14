Hasta bakıcılar ölümü göze aldı: Günlük 800 TL’den Covid-19’lu bakmaya başladı | Koronavirüs haberleri

Hasta ve yaşlı bakımıyla uğraşanlar ölümü göze aldı. Günlük 800 TL'den Covid-19'lu bakmaya başladı
Hastaneler, coronalıya refakatçi kabulü ne başladı. Birçok hasta yakını bakıcı aradı. Piyasa kızıştı.
Sosyal medyada ilan veren tecrübeli bakıcılar ise ücrette sınır tanımadı. Günlük 800 TL isteyen bile çıktı.
NEFES NEFESE
Yoğun bakımda görevli doktor ve hemşireler, salgına göğüs gerdi. Hastalarını yaşatmak için canları pahasına mücadele etti. Herkesten tedbirlere uymasını istedi.
Sağlık çalışanları, COVİD-19'a karşı en ön cephede yer aldı. Hastalarını yaşatmak için canları pahasına savaştı. Nefes nefese mücadele veren beyaz kahramanlar, yaşadıklarını TAKVİM'e anlattı. Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakım Servisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Haliloğlu, "'Doktor bey bir nefes. Ne olur bir nefes' diyen insanlar var" açıklaması yaptı. Herkesi tedbir almaya çağırdı. (GÜL KİREKLO)
GÜNLÜK COVİD-19 TABLOSU
TEST SAYISI: 181.199
VAKA SAYISI: 26.919
CAN KAYBI: 218
HASTA ARTIŞI YAVAŞLIYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan tedbirlerin salgınının hızını kestiğini söyledi. Koca, "Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor. Hasta sayımızdaki artış hızı da azalıyor" dedi.
ÇİFTE ZAFER
İstanbul'da Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Meral Günaldı, altı ay arayla iki kez Coronavirüs'e yakalandı. İkisini de atlattı. Bu dönemde kişilerin teması azaltması lazım. Sosyal ortamlarda kalabalık oluşmaması gerekiyor. Mutlaka maske kullanmalıyız" uyarısı yaptı.
MİNNETTARIZ
İzmir'de Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin İber, Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İber'in ölümü eşi Lale İber (58), çocukları Yağız (26) ve Efe İber'i (16) derinden etkiledi.
Hayat arkadaşını kaybetmenin acısını yaşayan Lale İber, "Eşim 5 yıl önce mide kanserini yenmişti. İnsanları seviyordu. Onu tanıdığım ve onla yaşadığı için çok minnettarım" dedi.
SEVİNÇ DUYDUK
İzmir Buca'da Mustafa Karslıoğlu, 66 yaşına giren annesinin doğum gününü unutmadı. Kiraladığı vinçle 'Canım annem' yazılı pastayı balkona kadar taşıdı. "2 bin TL'ye vinç kiraladık. Mesafemizi koruduk" dedi.
İLGİNÇ VAKA!
İstanbul'da Harun Şahin (40), 8 ay önce ehliyetini kaybetti. 3 Aralık'ta filyasyon ekiplerinden gelen telefonda, COVİD-19 testinin pozitif çıktığını öğrendi. Hayat Eve Sığar uygulamasında 'riskli' olduğunu görünce şoka girdi.
Ehliyetini bulanların TC kimlik numarası ile test yaptırdığını söyledi. "Adına şirket açılanı duyduk, Corona testi yapıldığını duymamıştım" dedi.
CORONA DANSI
İstanbul Beyoğlu'nda Afrika uyruklu yüzlerce kişi, 28 Kasım'da virüsü umursamadan parti yaptı. O anları sosyal medyadan paylaştı! Polis ekipleri, eğlence mekanına baskın yaptı. Sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayanlara ceza yazıldı. Gece kulübüne daha önce de 6 kez baskın düzenlendiği ortaya çıktı.
HASTANELER RAHATLAYACAK
Prof. Uğur Şahin, buldukları aşı sayesinde hastane yoğun bakımların yükünün azalacağını söyledi.
Coronavirüs aşısını eşi Özlem Türeci ile birlikte geliştiren BioNTech'in sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin, FDA'nın aşıya acil kullanım onayı kararını CNN International'a değerlendirdi: Bu çok önemli bir kilometre taşıdır. Böylesine güzel bir görüşme yaptığımız için ve FDA aşıya izin verdiği için gerçekten mutluyum" dedi.
Şahin, "En önemli sonuç, aşılananların hastaneye yatma riskinin çok daha düşük olması... Bunu bekliyoruz. Elbette salgının hızını azaltmak için nüfusun büyük bir kısmına ulaşmamız gerekiyor" dedi.
DAHA FAZLA ÜRETİM
Prof. Şahin, aşı üretim kapasitesiyle ilgili "Ana planımız 1.3 milyar doz. Genişletilmiş bir plan üzerinde çalışıyoruz. Şu anda ne kadar genişletebileceğimizi söyleyemem. Ama önemli ölçüde artırmayı düşünüyoruz" dedi.
BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, Covid-19 aşısının tek dozluk versiyonu hakkında "Bu konuda kesin bir kararımız yok. ABD'li ortağımız Pfizer ile görüşüp karara bağlayacağız" dedi.
VİRÜSÜN SPREYİ BURUNDU
Türk bilim insanları, Corona'nın hücreye geçişini engelleyen burun spreyi ve damlacığını buldu.
Ankara Bilkent ve Hacettepe üniversitelerinden bilim insanları, önce farklı biyolojik türlerden DNA molekülleri elde etti. Bunları genetik mühendislik teknolojisiyle kesti. Ardından farklı DNA parçalarının birleştirilmesi işlemlerini kapsayan rekombinant yöntemi sayesinde bir protein elde edildi.
Burun boşluğuna sıkılan bu protein molekülün, virüsün hücreye girişine engel olduğu belirtildi. Doç. Dr. Urartu Şeker, ilacın klinik öncesi test çalışmalarında olumlu sonuçlar alındığını belirterek, "İnsanlar üzerinde denenmesini sağlayacak faz çalışması izin alacağız" dedi.
BARİYER ÇEKIYOR
ODTÜ'lü Moleküler Biyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Çağlar Özketen de virüsün belli protein veya DNA ya da RNA parçalarını içeren bir aşı üzerinde çalıştıklarını belirtti. Geliştirilen burun damlası (burun aşısı) ile virüse bariyer sağladıklarını söyledi.
AŞIRI GÜVEN
Türkiye'de aşı ile ilgili bir araştırma yapıldı. Katılımcıların yüzde 39,6'sı bir yakınına Coronavirüs teşhisi konulduğunu anlattı. Yüzde 52.4'ü aşı olacağını, yüzde 39.2'si etkisini görmeden aşı olmayacağını açıkladı.
DÜNYADA 8. OLDUK
COVİD-19, dünyaya yayıldı. Worldometers internet sitesine göre; ABD 16 milyon vaka ile birinci olurken, Türkiye ise 1 milyon 810 bin vaka ile listenin 8. sırasında yer aldı.