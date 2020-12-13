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    • 14.12.2020 00:15
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    ’in Çiçekdağı ilçesinde yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

    Son dakika haberi... ’in Çiçekdağı ilçesinde yaşayan 70 yaşlarında olan evlerinde ölü bulundu. Çiftin cesetleri ri, cumhuriyet savcısının incelenmesinin ardından otopsi için 'ya gönderilmek üzere Çiçekdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Yaşlı çiftin şüpheli ölümü!

    'in Çiçekdağı ilçesinde yaşayan 70 yaşlarında olan evlerinde ölü bulundu.

    Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kabaklı köyündeki evlerinde yaşayan (70) ve eşi 'den (70) haber alamayan yakınları jandarmadan yardım istedi.

    SAĞLIK EKİBİNE HABER VERİLDİ
    Eve giren jandarma ekibi, Şen çiftinin hareketsiz halde yattığı görünce sağlık ekiplerine bilgi verdi.

    Sağlık ekibi, karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.

    CUMHURİYET SAVCISI İNCELEDİ
    Mehmet Ali ve Medine Şen'in cesetleri, cumhuriyet savcısının incelenmesinin ardından otopsi için 'ya gönderilmek üzere Çiçekdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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