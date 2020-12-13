Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yaşayan 70 yaşlarında olan karı koca evlerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kabaklı köyündeki evlerinde yaşayan Mehmet Ali (70) ve eşi Medine Şen'den (70) haber alamayan yakınları jandarmadan yardım istedi.

SAĞLIK EKİBİNE HABER VERİLDİ

Eve giren jandarma ekibi, Şen çiftinin hareketsiz halde yattığı görünce sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Sağlık ekibi, karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.

CUMHURİYET SAVCISI İNCELEDİ

Mehmet Ali ve Medine Şen'in cesetleri, cumhuriyet savcısının incelenmesinin ardından otopsi için Ankara'ya gönderilmek üzere Çiçekdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.