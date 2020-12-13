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    • 14.12.2020 00:11
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    'da sivil lere kimlik soran '' gözaltına alındı

    ’da kılığına girerek aracıyla uygulama yapan ve çektiği görüntüleri da yayınlayan kişi bir akaryakıt istasyonunda sivil polislere kimlik sorarken yakayı ele verdi. Polis ekiplerinin araçta yaptığı aramada; çakar, muşta ve polis logolu sahte basın kartı bulundu.

    Polislere kimlik soran 'sahte polis' gözaltına alındı



    Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis kılığına giren bir kişinin hafif ticari aracı ile Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde uygulama yaptığı ihbarını aldı.

    Bir akaryakıt istasyonunda benzin almak için duran şahıs, sivil polislere kimlik sorarken yakalandı.



    Polis ekiplerinin araçta yaptığı aramada; çakar, muşta ve polis logolu sahte basın kartı bulundu.



    SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI
    Burkay T.'nin sosyal medya hesabını da kontrol eden ekipler, şüphelinin hoparlörden polis telsizi dinletip, araca yerleştirdiği çakarı yakarak yaptığı uygulamaların yer aldığı görüntüleri sosyal medyada paylaştığını tespit etti.



    PARA CEZASI UYGULANDI VE ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
    B,T.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL ve araçta çakar bulundurmaktan 1228 TL para cezası uygulandı.



    Ayrıca B.T. hakkında sahte basın kartı kullandığı ve kendisini polis olarak tanıttığı için adli işlem başlatıldı.

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