36 yaşındaki Ömer T. takibe alındı. Ömer'in aynı cadde üzerinde bulunan farklı araçlar için sahiplerinden para talep ettiği tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan Ömer T.'nin ifadesine başvuruldu. Genç adam memleketine gitmek için paraya ihtiyacı olduğunu, yol ücreti karşılamak için araçlara park etmede yardımcı olduğunu ve karşılığında da para aldığını fatura vermediğini veya kimseden zorla para almadığını iddia etti.