Genellikle yağmur ve sağanak, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli ve Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara'nın batısında (Çanakkale, Edirne çevreleri ile Balıkesir ve Kırklareli'nin batısı), Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de (Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu) ile Manisa, Denizli çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare), İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/metrekare) olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.