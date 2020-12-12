Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 12.12.2020 09:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.12.2020 09:46
    ABONE OL

    'dan 'ye gelen 5 milyon lira değerindeki Berlinetta 'de yolda kaldı çalıştırılamadı

    'dan 'ye 5 milyon lira değerinde Berlinetta marka lüks araçla gelen Türk sürücü, 'de yolda kaldı. Aniden motoru duran araca 100 bin liralık araçtan akü takviyesi de fayda etmedi. Tamircilerin sorununu çözemediği aracı çekici de yerinden oynatamayınca araç cadde ortasında kaldı.

    İHA
    5 milyonluk otomobil Almanya'dan geldi İstanbul'da yolda kaldı

    Almanya'dan 5 milyon lira değerinde olan Ferrari F12 Berlinetta marka ultra lüks otomobiliyle geçtiğimiz günlerde yola çıkan Türk bir sürücü, dün saat 18.00 sıralarında Seyrantepe'de işlek bir cadde üzerinde seyrettiği esnada aracın aniden stop etmesi sonucu yolda kaldı.

    Neye uğradığını şaşıran sürücü, defalarca aracı çalıştırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.



    5 MİLYON LİRALIK ARACA AKÜ TAKVİYESİ

    Bunun üzerine sürücü aracının aküsünün bittiğini düşünerek çevredeki sürücülerden yardım istedi.

    Sürücünün yardımına koşan diğer bir sürücü, 100 bin lira değerindeki aracını yanaştırarak 5 milyon lira değerindeki araca kabloyla akü takviyesi yapmaya başladı.

    Takviye sonrası direksiyon başına geçen sürücü, aracını çalıştıramadı.



    TAMİRCİLERDE SORUNU ÇÖZEMEDİ

    Aracında başka bir sorunun olduğu düşünen sürücü, olay yerine çok sayıda tamirci çağırdı.

    Aracın başına gelen tamirciler de sorunu bulamayınca aracı yol ortasında bırakıp ayrıldı. Aracın yerinden oynamaması nedeniyle de aracın çekiciye konulamadığı öğrenildi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Almanya'dan Türkiye'ye gelen 5 milyon lira değerindeki Ferrari F12 Berlinetta Kağıthane'de yolda kaldı çalıştırılamadı