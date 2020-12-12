2 YIL ÖNCE BİR DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNDE

İddiaya göre A.S. isimli genç kız, 2018 yılında oturdukları mahalledeki bir arkadaşının doğum günü partisine katıldı. Katıldığı doğum günü kutlamasında yanında başka bir kız arkadaşı da vardı. Genç kızın iddiasına göre kız arkadaşıyla birlikte bulunduğu doğum günü kutlamasında yeralan diğer erkekler tarafından istismara uğradılar. A.S.'nin ifadesine göre, doğum günü kutlaması sebebiyle aynı evde bulunduğu ve kendisinden 1-2 yaş büyük olan diğer gençlerin bir kısmı tarafından kendisine, diğerleri tarafından da kız arkadaşına cinsel istismarda bulunuldu.