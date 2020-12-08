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    • 08.12.2020 13:36
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    'de iğrenç olay! Önce Öz yeğenine istismarda bulundu sonra...

    Son dakika haberleri... 'de iğrenç olay! Öz yeğenine 4 yaşından itibaren 10 yıl boyunca da bulunduğu iddiasıyla tutuklanan amca F.A.'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, baba C.A., sanık kardeşinin suçu işlemediğini savunarak, Kurumu tarafından kızının 6 yaşından itibaren psikolojisinin bozulduğunun belirtildiği raporu kabul etmediğini söyledi.

    Önce Öz yeğenine istismarda bulundu sonra...

    'nin İzmit ilçesinde yaşanan olayda; Anne F.A., kızı E.A.'nın (15) sürekli banyoya girip saatlerce suyun altında kaldığını, akrabaları geldiğinde kendisini odaya kilitlediğini ve sınıfında erkek arkadaşları ile yan yana oturmadığını fark etti. Anne, geçen yıl kızını psikoloğa götürdü. Ancak küçük kız konuşmadı. Sürekli saçlarını yolan E.A., art arda intihar girişiminde bulundu.

    Doktor kontrolüne alınan E.A., mart ayında geçirdiği sinir krizi sırasında, annesine, öz amcasının kendisine 4 yaşından itibaren 10 yıl boyunca da bulunduğunu anlattı.

    Anne F.A.'nın şikayetçi olması üzerine amca F.A., geçen yıl temmuz ayında, öz yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Evli ve bir çocuk babası olan F.A. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

    '6 YAŞINDAN SONRA RUH SAĞLIĞI BOZULDU'
    Davanın 5'inci duruşması bugün Kocaeli 1. 'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık F.A., SEGBİS bağlantısındaki sorun nedeniyle katılamazken, E.A.'nın babası C.A. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, E.A.'nın Kurumu ve 'nda alınan ifadelerinin de yar aldığı Adli raporunda 'Çocuğun beyanlarına itibar edileceğine ve 6 yaşından sonra ruh sağlığının bozulduğunun' bildirildiğini açıkladı.

    Sanık avukatı, rapora itiraz ederken, Aile Görüşme Odaları'ndaki beyanların anlaşılmadığını savundu. Avukat, sanığın tutuklu kaldığı sürenin uzun olduğunu söyleyerek, tahliye talep etti.

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