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    • Yaşam
    • 12.12.2020 13:56
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    • 12.12.2020 13:56
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    'ta kar yağışının ardından yiyecek bulmakta güçlük çeken ler av peşinde görüntülendi

    'ta kar yağışının ardından ler de doğal yaşamda yiyecek bulmakta güçlük çekti. Tilkiler, beyaz bürünen arazilerde avlanırken objektiflere yakalandı.

    AA
    Hayran olunacak kareler!

    Kış mevsiminin çetin ve sert geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren soğuk hava, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.

    Yaban hayvanları, Kars'ta son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen arazilerde yiyecek arayışına çıktı.

    Kars-Ani Ören Yeri bölgesindeki kara yolu yakınlarında avlanan kızıl tilkiler, dakikalarca sesleri dinleyerek avını yakalamaya çalıştı.

    Avlanma becerileri dolayısıyla "kurnaz" ve "uyanık" olarak nitelendirilen tilkiler,

    bu zorlu doğa koşullarında yiyecek bulabilmek için tüm yeteneklerini sergiliyor.

    Beyaza bürünen arazilerde canlıları kendilerine özgü yöntemlerle avlayan tilkiler, renkli görüntüler oluşturdu.
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    Haberler Yaşam Kars'ta kar yağışının ardından yiyecek bulmakta güçlük çeken tilkiler av peşinde görüntülendi