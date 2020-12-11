İBRAHİM ÇOLAK ÖLDÜ MÜ?

Sosyal medyadan 3 saat önce paylaşım yapan İbrahim Çolak, yakın çevresinden edindiğimiz bilgiye göre öldüğü açıklandı. Aile ve yakın çevresi "İbrahim Çolak intihar ederek hayatına son verdi. İbrahim Çolak öldü notunu düştü.

İBRAHİM ÇOLAK KİMİ TACİZ ETMİŞTİ?

Sosyal medya adresinden bir kişinin İbrahim Çolak tarafından tacize uğradığını iddia etmesi sonrası bir kaç hesap daha İbrahim Çolak'ın kendisine taciz ettiğini öne sürmüştü. İbrahim Çolak olayının aslı net bir şekilde bilinmiyor ancak yazar hayatını kaybetti.

YAZAR İBRAHİM ÇOLAK NEDEN İNTİHAR ETTİ?

Sosyal medyada cinsel tacizle suçlanan yazar İbrahim Çolak kendini asarak intihar etti. Hasan Ali Toptaş'ın birden fazla kadını taciz ettiğine yönelik sosyal medyada başlayan ifşalar, şair-yazar İbrahim Çolak'ın intihar etmesiyle yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.

Twitter'da 'LeylaSalinger' isimli kullanıcı Çolak'a "Belki sizin de dilenecek bir özrünüz vardır ne dersiniz var mı öyle bir planınız?" diye sormuş, bunun üzerine Çolak "Elbette ki üzüp incittiğim, özrün ötesinde helalleşmek istediğim insanlar var" yanıtını vermişti.