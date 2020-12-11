Son dakika İbrahim Çolak haberleri: Son zamanlarda adı taciz iddialarıyla gündeme gelen İbrahim Çolak hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Bir yayınevinin sahibi olduğu bilinen İbrahim Çolak Başkent'teki evinde kendini asarak intihar etti. Peki, İbrahim Çolak kimdir, intihar etme sebebi neydi? İbrahim Çolak kimi taciz etmişti? İşte İbrahim Çolak hakkında merak edilen soruların cevapları...
YAZAR İBRAHİM ÇOLAK KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?
51 yaşındaki Yazar İbrahim Çolak, 1969 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. 1999 depreminde iki yıl kadar İstanbul'da ikamet etti. Sonra tekrar iki yıl çocukluğunun geçtiği yerde Adapazarı'nda ikamet etti.
2003 yılından bu yana Ankara'da olan Çolak, 9 kardeşli bir aileye mensup. Uzun bir süre amatör futbol oynayan ve atletizim yapan olan yazar evli ve üç çocuk babası idi.
İbrahim Çolak, 2011 yılında Ankara Kızılay'da İhtiyar Kitabevini açtı ancak tutunamadı. 2013 yılında kapanan kitabevi, özellikle İslamcı çevrelerin uğrak mekânıydı.
İbrahim Çolak 2013 yılında Mısır ve Suriye'deki Müslümanların kendi orduları tarafından öldürülmesini protesto etmek amacıyla "Kardeşlik Yürüyüşü" adı altında Ankara'dan İstanbul'a bir yürüyüş gerçekleştirmişti. 15 gün süren yolculuk İstanbul Fatih Camii'nde son buldu.
İbrahim Çolak, Ağustos 2016'da ise bu kez 15 Temmuz darbe girişimini protesto etmek amacıyla İstanbul'dan Ankara'ya "Demokrasi Yürüyüşü" gerçekleştirdi. Çolak yürüyüşünü Cumhurbaşkanlığı Millet Camii'nde sonlandırmıştı.
İBRAHİM ÇOLAK İNTİHAR MI ETTİ?
Sosyal medya adresi Twitter üzerinden "Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmaktı dileğim, başaramadım. Saatlerce, günlerce yazabilirim ancak bu hiçbir şeyi geri getirmez. Ben, şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam. Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkaların söylediğim, "kendimize yakışanı yapalım" düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum" intihar ettiği bildiriliyor.
İBRAHİM ÇOLAK ÖLDÜ MÜ?
Sosyal medyadan 3 saat önce paylaşım yapan İbrahim Çolak, yakın çevresinden edindiğimiz bilgiye göre öldüğü açıklandı. Aile ve yakın çevresi "İbrahim Çolak intihar ederek hayatına son verdi. İbrahim Çolak öldü notunu düştü.
İBRAHİM ÇOLAK KİMİ TACİZ ETMİŞTİ?
Sosyal medya adresinden bir kişinin İbrahim Çolak tarafından tacize uğradığını iddia etmesi sonrası bir kaç hesap daha İbrahim Çolak'ın kendisine taciz ettiğini öne sürmüştü. İbrahim Çolak olayının aslı net bir şekilde bilinmiyor ancak yazar hayatını kaybetti.
YAZAR İBRAHİM ÇOLAK NEDEN İNTİHAR ETTİ?
Sosyal medyada cinsel tacizle suçlanan yazar İbrahim Çolak kendini asarak intihar etti. Hasan Ali Toptaş'ın birden fazla kadını taciz ettiğine yönelik sosyal medyada başlayan ifşalar, şair-yazar İbrahim Çolak'ın intihar etmesiyle yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.
Twitter'da 'LeylaSalinger' isimli kullanıcı Çolak'a "Belki sizin de dilenecek bir özrünüz vardır ne dersiniz var mı öyle bir planınız?" diye sormuş, bunun üzerine Çolak "Elbette ki üzüp incittiğim, özrün ötesinde helalleşmek istediğim insanlar var" yanıtını vermişti.