ŞULE ÇET NASIL ÖLDÜ? NEDEN ÖLDÜ? ŞULE ÇET OLAYI NEDİR?

Annesi hayatta olmayan ve babası da hasta olan 23 yaşındaki üniversite ikinci sınıf öğrencisi Şule Çet, harçlığını çıkarmak için çalışmak istediği sırada Çağatay Aksu ve Berk Akand tarafından çağırıldığı plazada ters ilişkiye zorlandı, uyuşturucu verildi, tecavüz edildi ve 20. kattan aşağı atılarak öldürüldü. Şüpheli ölümün ardından hazırlanan ve 3 profesör, 1 doçent ve 1 de uzman imzası bulunan adli tıp raporunda ise 'Şule Çet intihar mı etti yoksa öldürüldü mü?' sorusuna 'Bilinmiyor' cevabı verildi. Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine bilirkişi heyetinde değişikliğe gidildi.

Üniversite öğrencisi Şule Çet'in tecavüz edilerek öldürülmesine ilişkin, Çağatay Aksu'nun müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis, Berk Akand'ın ise 18 yıl 9 ay hapis cezası aldığı davanın gerekçeli kararı açıklandı.

Dosyada yer alan raporlar ve Şule Çet'in arkadaşına gönderdiği 'off analog' mesajının "Anal yoldan cinsel saldırı dışında başkaca bir anlama gelmediği delillerle sabit olduğu" vurgusunu yapan mahkeme, Şule Çet'in, Çağatay Aksu'nun nitelikli cinsel saldırısına uğradığını sabit gördüğünü kararında belirtti.

Kararda, Çet'in tecavüz eylemine sert tepki göstererek, saçlarını yolduğu, Aksu ile tartıştığı belirtilerek şunlar kaydedildi: "Çağatay Aksu'nun şikayet edileceğini ve zor durumda kalacağını düşünerek maktuleyi darp ettiği, boğazını sıkması nedeniyle ölen veya şuurunu kaybedip bayılmış olan maktulenin öldüğünü düşünerek, intihar görüntüsü vermek için binanın 20. katındaki ofisin penceresinden aşağı atmak suretiyle, işlediği cinsel saldırı suçunu gizleme ve delilleri ortadan kaldırmak amacıyla nitelikli kasten öldürme, nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını işlemiştir."

"Aksu'nun delilleri yok ettikten sonra ofisin penceresinden, 03.50 sıralarında maktuleyi aşağı attığı sabittir. Berk Akand'ın beyanına göre, ofisten çıkmadan kısa süre önce Aksu tarafından kullandıkları bardakların yıkanmış olmasıyla da delillerin yok edildiği kanaatine varılmıştır."

Berk Akand'ın, Aksu'nun, Çet'e yönelik cinsel saldırı, darp ve aşağı atma eylemlerini gördüğü halde engel olmadığı belirtilerek, "Aksu'nun yanında yer alarak, onu cesaretlendirerek eylemini kolaylaştırmak suretiyle, Çet'in direncinin kırılmasını sağlamış, Aksu'nun nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli kasten adam öldürme suçlarına yardım eden sıfatıyla katıldığının tüm dosya kapsamı delillerle sabit olduğu anlaşılmıştır" denildi.