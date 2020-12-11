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    • 11.12.2020 07:11
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    | Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı | 'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, iç ve batı kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Peki, , Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, il il hava durumu tahminleri...

    Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, iç ve batı kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.


    RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile gece saatlerinde Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.


    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların; Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2), Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile gece saatlerinde Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusu ile İstanbul çevrelerinin, gece saatlerinde bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı


    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

    KIRKLARELİ °C, 15°C
    Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

    KOCAELİ °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin, öğle ve akşam saatlerinde kıyı kesimlerinin, gece saatlerinde bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinde Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

    DENİZLİ °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

    İZMİR °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

    MUĞLA °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.


    AKDENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması (50-100 kg/m2) bekleniyor. Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 19°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

    HATAY °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

    MERSİN °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Anamur, Bozyazı ve Aydıncık çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Sivas çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 12°C
    Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

    ÇANKIRI °C, 9°C
    Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

    ESKİŞEHİR °C, 13°C
    Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

    KONYA °C, 11°C
    Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 11°C
    Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

    DÜZCE °C, 17°C
    Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

    KASTAMONU °C, 7°C
    Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

    ZONGULDAK °C, 15°C
    Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Amasya çevrelerinin, akşam saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimi ile Tokat çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    AMASYA °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

    SAMSUN °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

    TOKAT °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

    TRABZON °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    ERZURUM °C, 3°C
    Parçalı bulutlu

    KARS °C, -2°C
    Parçalı bulutlu

    MALATYA °C, 6°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

    VAN °C, 7°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 11°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GAZİANTEP °C, 11°C
    Parçalı bulutlu

    SİİRT °C, 11°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu


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