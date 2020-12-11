Tuzla'da bir site içerisindeki kapalı olması gereken saunada çıkan yangında 8 kişi yaralandı, çok sayıda kişi dumandan etkilendi. Sitede paniğe neden olan yangın nedeniyle yüzlerce site sakini sokağa döküldü. Yangın, saat 01.00 sıralarında Evliya Çelebi Mahallesi Mimarbaşı Sokak'ta bulunan bir sitedeki saunada meydana geldi. Üç blok ve yaklaşık 300 daireden oluşan sitenin bodrum katındaki saunada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanların bütün siteyi kaplaması paniğe neden oldu. Sitede yaşayan yüzlerce kişi, sokağa döküldü. Ancak çok sayıda site sakini de evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da sitede mahsur kalan vatandaşları merdiven yardımıyla kurtardı. Yangında, dumandan etkilenen çok sayıda kişiye sağlık ekipleri ilk yardım uyguladı.