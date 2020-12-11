703 BİN LİRA DEĞERİNDE CİNSEL GÜCÜ ARTIRICI HAP VE JEL

Harekete geçen ekipler, adli makamlarca gerekli izinlerin alınmasının ardından 10 Aralık 2020 tarihinde şüpheli şahsın ev, eklentileri ve aracında yapılan aramada maddi değeri 703 bin TL olduğu değerlendirilen 72 bin 582 adet çeşitli markalarda cinsel gücü artırıcı hap ve 18 bin 36 adet cinsel gücü artırıcı jel ele geçirildi.