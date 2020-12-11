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    • Yaşam
    • 11.12.2020 15:55
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    • 11.12.2020 15:55
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    'de 703 bin liralık cinsel içerikli kaçak hap ve jel ele geçirildi

    'de jandarma ekipleri bir şahsın evinde ve aracında arama yaptı. Yapılan aramada maddi değeri 703 bin lira olan 72 bin 5852 adet çeşitli markalarda cinsel içerikli hap ve 18 bin 39 adet jel ele geçirildi.

    İHA
    O ilimizde ele geçirildi! Binlerce kaçak cinsel içerikli hap ve jel

    Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca, Edirne merkez ilçesinde şüpheli bir şahsın cinsel gücü artırıcı hapları pazarladığı bilgisi alındı.

    703 BİN LİRA DEĞERİNDE CİNSEL GÜCÜ ARTIRICI HAP VE JEL
    Harekete geçen ekipler, adli makamlarca gerekli izinlerin alınmasının ardından 10 Aralık 2020 tarihinde şüpheli şahsın ev, eklentileri ve aracında yapılan aramada maddi değeri 703 bin TL olduğu değerlendirilen 72 bin 582 adet çeşitli markalarda cinsel gücü artırıcı hap ve 18 bin 36 adet cinsel gücü artırıcı jel ele geçirildi.

    Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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    Haberler Yaşam Edirne'de 703 bin liralık cinsel içerikli kaçak hap ve jel ele geçirildi