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    • 11.12.2020 08:40
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    • 11.12.2020 08:40
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    'te korkunç olay! Cıvata yüklü kamyon yandı

    So dakika haberi... 'nda bu sabah saat 07.15'te cıvata yüklü bir kamyonda bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kamyon kullanılamaz hale geldi.

    Pendik'te korkunç olay! Cıvata yüklü kamyon yandı

    'nda cıvata yüklü kamyonda çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafında söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi.



    Pendik, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Mecidiye sapağında İlyas A.'nın kullandığı cıvata yüklü kamyonda saat 07.15'te bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü kamyonu emniyet şeridine çektikten sonra aşağı indi.


    Alevler kısa sürede büyüyerek kamyonun ön kısmını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek kamyondaki yangını söndürdü.

    Kamyon kullanılamaz hale geldi. Kamyon sürücüsü İlyas A., "Ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Tuzla Deri sanayiye cıvata götürüyordum." diye konuştu.

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