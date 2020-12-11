Ekmek pişirmek için toplanmışlardı! 72 kişi koronavirüse yakalandı! O köyle ilgili flaş karar





'1 KADINDAN ÇIKAN VİRÜSLE 72 KİŞİ HASTA OLDU'

Kapuzbaşı Mahalle Muhtarı Hasan Pulu, "Şu anda mahallemiz karantina altına alındı. Her zaman olduğu gibi bir aile ziyaretinden kaynaklanan bir durum. Aile ziyareti gerçekleştiren bir kişi pozitif vaka olduğunu bilmiyor. Sonrasında ekmek yapmaya geliyor. Bizim mahallemizde yufka ekmek yapma durumumuz var. Yufka ekmek yapma esnasında burada en az 10-15 kadın bir araya gelir. Bir kadından çıkan koronavirüs sonrası bugün son rakamımız 72 oldu. Şu anda test sonucu pozitif çıkanlardan birisi Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyor. Onun dışındakiler evlerinde karantina altına alındı" dedi.