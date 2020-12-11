İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Kokaini Don Kişot ve Köle Isaura kitaplarına emdirmişler

Geçtiğimiz salı günü de polis ekipleri Zeytinburnu ve Bağcılar'da uyuşturucu çoğaltım merkezi olarak kullanıldığı değerlendirilen iki adrese gerçekleştirilen operasyonlarda 2 kişiyi gözaltına aldı, 35 kilo 532 gram sentetik kannabinoid maddesi, 378 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal madde, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hint keneviri bitkisi, Çok sayıda şeffaf kilitli poşet ve çeşitli aparatlar ele geçirildi.