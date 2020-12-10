Yangın, Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanır sokakta meydana geldi. 7 katlı binanın bodrum katında bulunan kumaş deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.