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    • 10.12.2020 06:27
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    SON DAKİKA: 'da vahşet: Kocasını çocuklarının gözü önünde 22 bıçak darbesiyle öldürdü

    Son dakika haberine göre, 'nın ilçesinde, S.D. (37), tartıştığı eşi Vedat D.'yi (38) meyve bıçağı ile çocuklarının gözü önünde 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

    DHA
    Muğla'da vahşet: 22 bıçak darbesiyle öldürdü

    Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yahşi Mahallesi, Oyder Caddesi Defne Sokak üzerinde meydana geldi.



    Bodrum'da aşçılık yapan 3 çocuk babası Vedat D. ile eşi S.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.




    Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Ş.D., eşi Vedat D.'yi eline aldığı meyve bıçağı ile çocuklarının gözü önünde 22 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Vedat D., komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.



    Acil Servis'te tedaviye alınan Vedat D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Vedat D.'nin cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.




    SORUŞTURMA SÜRÜYOR
    Olayla ilgili S.D. gözaltına alınırken, başlatılan soruşturma sürüyor.



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