Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 10.12.2020 06:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.12.2020 06:15
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Koronavirüs önlemlerini hiç sayıp içkili müzikli eğlence düzenlediler: 12 kişiye 59 bin 400 lira ceza

    Son dakika haberine göre, ’de meyhaneye çevrilen bir otelde içkili-müzikli eğlence düzenleyerek yeni tip koronavirüsü hiçe sayan 3’ü kadın, 12 kişiye toplamda 59 bin 400 lira idari para cezası kesildi.

    İHA
    Virüs önlemlerini hiçe sayanlara ceza yağdı!

    Kırıkkale'de akşam saatlerinde Ovacık Mahallesi'ndeki 607. Sokak'ta bulunan bir otele müzikli içkili eğlence düzenlediği ihbarı üzerine harekete geçen polis, İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri ile birlikte operasyon düzenledi.



    Satışa çıkartılan oteli meyhaneye çeviren 3'ü kadın olmak üzere 12 kişinin koronavirüs tedbirlerini hiçe saydığını gören polis, maske, mesafe ve diğer pandemi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle toplamda 59 bin 400 lira idari para cezası verildi.




    PENCERELER STRAFOR İLE KAPATILDI
    Polisin otelde yaptığı incelemede, kimse görmesin diye odaların pencerelerinin straforla kapatıldığı tespit edildi.




    ÇOK MİKTARDA İÇKİ BULUNDU
    Diğer bir odada bulunan dolaplarda ise çok miktarda içki buldu. Burada yakalanan kişilerin kimlik tespitleri yapılarak gerekli cezai işlemin uygulanması için tutanak tutuldu.




    SERBEST BIRAKILDILAR
    Otel sahibine de idari işlem başlatıldı. Buradaki işlemlerin ardından kişiler serbest bırakıldı.



    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Koronavirüs önlemlerini hiç sayıp içkili müzikli eğlence düzenlediler: 12 kişiye 59 bin 400 lira ceza