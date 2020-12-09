Fulya çalışırken eski eşi tarafından tabancayla öldürüldü

Öztürk vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle kanlar içinde yerde kalırken, Baştosun ise eski eşinin aracını alıp, kaçtı. İş yeri çalışanları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından Öztürk'ün cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince arama çalışması başlatılan Hasan Ozan Baştosun ise bir süre sonra polise giderek teslim oldu.