Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 09.12.2020 17:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.12.2020 17:59
    ABONE OL

    Fulya çalışırken eski eşi tarafından tabancayla öldürüldü

    'in Karabağlar ilçesindeki bir de çalışan (35), eski eşi  (31) tarafından çıkan da iş yerinde tabancayla vurularak öldürüldü.

    DHA
    Eski eşi çalışırken öldürdü

    Olay, saat 16.00 sıralarında İnönü Caddesi'ndeki pastanede meydana geldi. Pastanede çalışan Fulya Öztürk'ün yanına boşandığı eşi Hasan Ozan Baştosun geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, Hasan Ozan Baştosun tabancayla, Fulya Öztürk'e ateş etti.

    Öztürk vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle kanlar içinde yerde kalırken, Baştosun ise eski eşinin aracını alıp, kaçtı. İş yeri çalışanları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

    Savcının incelemesinin ardından Öztürk'ün cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince arama çalışması başlatılan Hasan Ozan Baştosun ise bir süre sonra polise giderek teslim oldu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Fulya çalışırken eski eşi tarafından tabancayla öldürüldü