Kent merkezinde kasaplık yapan Abdurrahim Işıktaş, her yıl aralık ayının ilk haftasında kavurma mesaisi yaptıklarını ifade ederek, "Gerek Siirt'te ve gerekse il dışında yaşayan birçok hemşehrimize kavurma yapımı için et satıyoruz. Her yıl bu vakitlerde işlerimiz açılıyor ve kavurma yapımı için et siparişlerini yetiştiremiyoruz.