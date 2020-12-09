



'AİLELERİ ONLİNE İSTEMEYE İKNA ETTİK'

Pandeminin ardından hem İran'da hem de Türkiye'de düğün yapmayı planladıklarını dile getiren Yalçıntuğ, "Şehrazad Afşar ailenin tek kızı. Türkiye'ye gelmenin yollarını bulmaya çalıştılar ama biz dikkat etmemiz gereken bir süreçte olduğumuz için, pandemi tehlikesi olduğunu vurgulayarak bu şekilde bir isteme yapmamız gerektiği konusunda aileyi ikna ettik. Babası kızına çok düşkün. Özellikle kız tarafında buruk bir sevinç oldu ama nasip olursa düğünümüzü hem İran'da hem de Türkiye'de yapmayı düşünüyoruz.