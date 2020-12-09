Oy oy Emine!

Karabük'te yaşayan Emine Söğüt (35), 2005'te Turgay Telsiz ile tanıştı. Osmaniye'ye taşındı. Genç kadın, Telsiz'den hamile kaldıktan 6 ay sonra memleketine döndü, bir daha geri gitmedi. Bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Onu da evlatlık verdiğini söyledi. Bir süre sonra Telsiz'in arkadaşı Halil Kurt ile birlikte oldu... Sonra ayrıldı. Ondan da bir çocuk dünyaya getirdiğini söyledi. O dönem çocuklarını isteyen iki arkadaşa, "Onları evlatlık verdim" dedi. Aradan yıllar geçti, Turgay Telsiz 13 yaşındaki oğlunu, Halil Kurt ise 7 yaşındaki oğlunu aramaya başladı. Ama hiçbir sonuç alamadı. Şu anda başka bir adamla imam nikahıyla yaşayan Emine Söğüt, çocukların yerini söylemiyor...