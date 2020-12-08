





UYUŞTURUCU YOK EKMEK VAR

Şüphelilerden bir kişi basın mensuplarının araçta ne var sorusuna "uyuşturucu yok ekmek var" diye cevap vermesi diğer bir şahsın ise "kendime zarar veririm çekme" diye tepki göstermesi dikkatlerden kaçmadı.