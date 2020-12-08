SON DAKİKA: Aksaray'da dehşet: Dört yaşındaki çocuğu tüfekle vuran maganda saklandığı evde yakalandı







"SİLAHLA PEŞİMİZE DÜŞTÜLER, BİZİ VURAMADILAR, ÇOCUĞUMA KURŞUN SIKTILAR"

Yaşadığı olayı anlatan Ramazan Dokuyucu'nun babası Kenan Dokuyucu, "Biz eşim, kardeşim, oğlumla beraber PTT'ye elektrik parası yatırmaya gitmiştik. Orada husumetli olduğumuz kişiler denk geldi. Bize hakaret, laf söz ettiler sanki önceden planlanmış gibi. Ansızın işte kardeşine telefon açarak geldiler. Silahla peşimize düştüler. Eşime ateş ettiler, vuramadılar. Ondan sonra da aracın içinde duran 4 yaşındaki çocuğuma kurşun sıktılar. Buna da kız kardeşi, eniştesi yardım ve yataklık yapıyor, anası da babası da. Hala tutuklanamadı. Şu anda o serbest gezdiği yerde benim çocuğum can savaşı veriyor" diye konuştu.





"15 YIL ÖNCE KIZ KARDEŞİMİ KAÇIRDILAR, ONUN HUSUMETİ VAR"

Baba Kenan Dokuyucu, karşı tarafla 15 yıllık husumetlerinin olduğunu belirterek, "Bu çok uzun zamandan beri olan bir husumetti aramızdaki. 14-15 yıllık mevzuydu. Aynı 15 sene önce de 14 yaşındaki kız kardeşimizi kaçırmışlardı. Devlet kanalıyla geri ellerinden aldık. Ondan beri kin güderler bize. Ben kendim hurdacılık yaparım. Aracımla gelip evime çıkarken, ekmek almak için markete durduğumda aracımın önünü kasten kestiler. Baba oğul beni darp ettiler. Arabadan inmeme bile fırsat vermediler. Bunun hakkında da suç duyurusunda bulundum karakola, adliyeye. Ama hiçbir sonuç çıkmadı. Şu anda burada yatan benim çocuğum. Belki yarın bir gün bir başkasının çocuğu daha olabilir. Benim tek isteğim, Cumhurbaşkanımızdan, Adalet Bakanımızdan bir daha böyle olayların yaşanmaması. Böyle magandalar dışarda gezdikleri sürece bir başkasının canı daha yanmasın" ifadelerini kullandı.



ÇOCUĞU VURAN MAGANDA OPERASYONLA YAKALANDI

Çocuğu vurduktan sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karışan maganda Mevlaverdi E.'nin yakalanması için çalışmalar başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri dün gece şüphelinin saklandığı evi tespit etti. Kurtuluş Mahallesi 3892 Sokak No 26 sayılı ikamete yönelik operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi olayı gerçekleştirdiği suç aleti tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, ifadesinin alınması ve işlemleri için gece yarısı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirildi.



"ÇOCUĞU VURDUĞUM İÇİN PİŞMANIM"

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Mevlaverdi E, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirildi. Mevlaverdi E, niyetinin kötü olmadığını iddia ederek, "Çocuğun arabada olduğunu bilmiyordum. Bilsem sıkar mıyım küçücük çocuğa. Vurmak istesem Kenan'ı vururdum. Arabadan indiğinde Selçuk ile Kenan'ı indirirdim. Çocuğu görmedim. Pişmanım, çocuk için pişmanım. Çocuğun olduğunu bilmiyordum. Arabayı boş sandım. Niyetim kötü olsaydı onlar iner inmez Kenan ile Selçuk'u yatırırdım. Niyetim kötü değildi, mala zarar vermekti" şeklinde konuştu.



Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Mevlaverdi E. Aksaray Adliyesine sevk edildi.





