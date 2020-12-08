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    • 08.12.2020 12:56
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    • 08.12.2020 13:11
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    İngiliz fizikçi Newton'un kıyametin zamanını belirleme girişimlerinin yer aldığı yayınlanmamış notlar 'de satışa çıktı

    Modern fiziğin babası olarak kabul edilen 'un 'daki lerin sırrını çözerek kıyametin tarihini hesaplamaya çalıştığı 3 sayfalık notlar 'de Sotheby’s mücayede evinde satıça çıktı.

    DHA
    Kıyametin hesaplandığı notlar satışa çıktı

    Moderne fiziğin babası olarak bilinen İngiliz fizikçi Isaac Newton''un İncil'de gizlenmiş kodların kilidini açma ve kıyametin zamanlamasını belirleme girişimlerini gösteren yayınlanmamış notlar İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan Sotheby's Müzayede evi tarafından satışa çıkarıldı.

    Ünlü fizikçinin Mısır'da gizemli piramitlerin sırrını çözerek kıyametin tarihini hesaplamaya çalıştığı 3 sayfalık notların dün online açık artırma sona erdiğinde yüz binlerce sterline satılacağı tahmin ediliyor.

    "BELGELER GERÇEKTEN BÜYÜLEYİCİ"
    Sotheby's Müzayede evinde görevli el yazması uzmanı Gabriel Heaton, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, "Belgeler gerçekten büyüleyici.

    Çünkü içlerinde Newton'un piramitlerin sırlarını çözmeye çalıştığını görebilirsiniz.

    Newton binlerce yıldır insanları büyüleyen klasik antik çağı ve rasyonel düşünceninin ortaya çıktığı

    17. yüzyılın anlayışını bir araya getiren bu karalamalar, sizi dikkat çekici bir hızla Newton'un araştırdığı derin sorunların kalbine götürüyor" dedi.

    BİLİM DÜNYASININ SÜPERSTARI
    Öte yandan, Newton'un 1687'de yayınlanan Philosophiae Naturalis Principia Mathematica'sı, onun bilimsel bir süperstar olarak statüsünü pekiştirdi. Onlarca yıllık çalışma ve düşüncenin doruk noktası olan magnum opus, evren hakkında yeni bir anlayış sağlayarak, kalkülüs ve yerçekimi teorilerini ve hareket yasalarını temellendirdi.
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    Haberler Yaşam İngiliz fizikçi Newton'un kıyametin zamanını belirleme girişimlerinin yer aldığı yayınlanmamış notlar İngiltere'de satışa çıktı