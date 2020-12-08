BİLİM DÜNYASININ SÜPERSTARI

Öte yandan, Newton'un 1687'de yayınlanan Philosophiae Naturalis Principia Mathematica'sı, onun bilimsel bir süperstar olarak statüsünü pekiştirdi. Onlarca yıllık çalışma ve düşüncenin doruk noktası olan magnum opus, evren hakkında yeni bir anlayış sağlayarak, kalkülüs ve yerçekimi teorilerini ve hareket yasalarını temellendirdi.