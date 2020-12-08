Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Son anda atladılar





Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasından hemen sonra meydana gelen kazada Avcılar yönünde trafik yoğunluğu olmaması ve burada bulunan otobüs durağında kimse bulunmaması olası faciayı önledi. Kamyonetten son anda atlayan 3 kişi çevredekilerin yardımı ile yol kenarına alınırken polis, 112 ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Gelen ekipler, sürücü kabini üstgeçide adeta yapışan kamyonette ve çarptığı hafif ticari araçta kimsenin olmadığını belirledi. Çeşitli yerlerinden yaralanan, 3 kişi sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis yaptığı araştırmada, sebze ve meyve taşımada kullanılan kamyonetin plakalarının sökülmüş olduğunu tespit etti. Yaralılar, kamyonet plakasının '34 NZB 62' olduğunu belirtirken, polis sahibinin muayene ve trafik sigortası yaptırmadığı için bunları söktüğünü değerlendirerek soruşturmaya başladı.