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    • Yaşam
    • 08.12.2020 12:32
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    • 08.12.2020 12:36
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    Dev kontetyner gemisi 'ndan geçti

    , bu sabah dev boyutlarda bir konteyner gemisini ağırladı. 300 metre uzunluğunda 49 metre genişliğindeki "CMA CGM MİSSOURİ" isimli gemi 1,5 saatte Boğaz geçişini meraklı gözler eşliğinde tamamladı.

    DHA
    İstanbul Boğazı'ndan geçti! Tam 3 futbol sahası...

    300 metre uzunluğunda ve 49 metre genişliğindeki 'CMA CGM MİSSOURİ' adlı Liberya bayraklı konteyner gemisi saat 09.00 sıralarından Marmara Denizi'nde İstanbul Boğazı'na girdi.

    Yaklaşık 3 futbol sahası uzunluğundaki dev geminin boğaz geçişine Kurtarma 11 römorkörü de eşlik etti.

    Geminin boğaz geçişi sırasından kıyıda balık tutanlar şaşkın bakışlarla izledi.

    Geminin boğaz geçişi havadan da görüntülenirken gemi yaklaşık 1,5 saatte geçişini tamamladı.

    Gemi Romanya'nın Köstence Limanına gitmek için Karadeniz'e açıldı.
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    Haberler Yaşam Dev kontetyner gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti