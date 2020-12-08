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    • 08.12.2020 20:02
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    Osmangazi'de bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu!

    Son dakika haberi... 'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi, cami tuvaletinde ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ölen kişinin isminin olduğu tespit edildi.

    AA
    Cami tuvaletinde ölü bulundu!

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi, cami tuvaletinde ölü bulundu.

    Alınan bilgiye göre, Orhan Bey Camisi yakınındaki tuvaletin çalışanları, tuvalete giren bir esnafın uzun süre çıkmaması üzerine kapıyı çaldı. Cevap alamayan çalışanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI
    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde isminin Sami Ergin (60) olduğu tespit edilen kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.

    Ergin'in cesedi, inceleme sonrası otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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