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    • 08.12.2020 20:17
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    ki yeni tip koronaü yendi

    'da, yeni tip korona (Kovid-19) testi pozitif çıktıktan sonra hastanede tedavi altına alınan ki hasta sağlığına kavuştu. Dr. Doğan Temur'un hastaneden çok mutlu ayrıldığını belirtti.

    AA

    Isparta Şehir Hastanesine Kovid-19 virüsü nedeniyle 27 Kasım'da yatırılan 96 yaşındaki Hüseyin Temur'un tedavisi tamamlandı.

    Sağlığına kavuşan Temur, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi.

    Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Canan Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Temur'un hastaneden çok mutlu ayrıldığını söyledi.

    Temur'un sağlık çalışanlarına dua edip, teşekkür ettiğini belirten Doğan, kendileri için en büyük teşekkürün hastalarının sağlıklı şekilde taburcu olması olduğunu dile getirdi.

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    Haberler Yaşam 96 yaşındaki Hüseyin Temur yeni tip koronavirüsü yendi