



Bir başka esnaf İbrahim Güreş ise, "Koronadan önce normal standartta gidiyorduk. Korona başladıktan stoklarımızı da yüksek tutmaya başladık bu sene. İstanbul'un her bölgesinden geliyorlar. Özellikle lahana ve salatalık turşusuna rağbet çok fazla" dedi.

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9 büyük bidonla turşu alan Çetin Karabayır, doktorların tavsiyesi üzerine turşu yemeye başladıklarını söyledi. Karabayır, "Sultangazi'den geliyoruz. Koronavirüs bizi buralara getirdi. Uzmanların doğrultusunda hareket ediyoruz. Kovid-19'a faydalı olduğunu söyledikleri için biz de turşu almaya geldik. Özellikle lahana ve biber aldık" dedi.