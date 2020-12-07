Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 07.12.2020 10:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.12.2020 10:53
    ABONE OL

    Uzmanlar e karşı önerdi, satışlar patladı! Almak için oraya akın ediyorlar

    e karşı uzmanların "güçlü bağışıklığın" önemine dikkat çekmesinin ardından turşu satışlarında adeta patlama yaşandı. Kemerburgaz'da bulunan 'e gelen vatandaşlar kilolarca turşu alırken, esnaf satışların 2-3 kat arttığını söyledi.

    DHA
    Uzmanlar koronavirüse karşı önerdi, satışlar patladı

    Uzmanlar koronavirüse karşı en önemli noktalardan birinin bağışıklık sistemini güçlendirmek olduğunu söylüyor. Uzmanların bu yöndeki açıklamalarının ardından turşu satışlarında artışlar yaşanıyor. Kemerburgaz'daki Turşuköy'de de satışlar zirveyi gördü. İstanbul farklı noktalarından Turşuköy'e gelen vatandaşlar, kilolarca turşu alıyor. Turşucu esnafı ise satışlarının 2-3 kat arttığını söylüyor.



    Turşu ve turşu suyunun bağışıklık sistemini ve vücut direncini koruyup arttırdığını düşünen vatandaşlar da turşu ve turşu suyuna yöneldi. Turşucu esnafı, koronavirüs salgınının ardından taleplerin oldukça arttığını belirtirken, vatandaşlar ise hem probiyotik hem de doğal antibiyotik olduğunu düşündükleri için turşu ve turşu suyu tükettiklerini söyledi. Bazı turşucu dükkanlarında da turşu ve turşu suyu için 'koronavirüs aşısı bulunur' yakıştırmaları yer alıyor.

    "PATLAMA YAŞIYORUZ, EN ÇOK LAHANA SATIYORUZ"
    Turşu dükkanını dedesinden miras aldığını söyleyen Salih Demir, satışlarda adeta patlama yaşandığını söyledi. Demir, "Yetişemiyoruz şu anda. Çünkü koronadan sonra hakikaten patlama yaptı. Doktorların tavsiyesi ile bilhassa turşu suyu ve lahana turşusuna rağbet çok. İstanbul'un her yerinden geliyorlar. Hatta Kocaeli'nden tutun Silivri'ye kadar, Çatalca'dan bile gelen var. Turşu için gelen var. Eskiden günde 400-500 kilogram satardık şu an 1,5 – 2 ton civarında satışımız var" diye konuştu.



    Bir başka esnaf İbrahim Güreş ise, "Koronadan önce normal standartta gidiyorduk. Korona başladıktan stoklarımızı da yüksek tutmaya başladık bu sene. İstanbul'un her bölgesinden geliyorlar. Özellikle lahana ve salatalık turşusuna rağbet çok fazla" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    9 büyük bidonla turşu alan Çetin Karabayır, doktorların tavsiyesi üzerine turşu yemeye başladıklarını söyledi. Karabayır, "Sultangazi'den geliyoruz. Koronavirüs bizi buralara getirdi. Uzmanların doğrultusunda hareket ediyoruz. Kovid-19'a faydalı olduğunu söyledikleri için biz de turşu almaya geldik. Özellikle lahana ve biber aldık" dedi.



    Silivri'den gelen Elmas Civan ise, "Doktorlar iyi diyorlar ama biz zaten turşucuyuz. Severiz, yaparız. Hazır almayı daha çok tercih ederiz. Lahana ve sarımsak aldık. Şimdi de turşu suyunu içiyoruz. Şifaymış" diye konuştu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Uzmanlar koronavirüse karşı önerdi, satışlar patladı! Almak için oraya akın ediyorlar