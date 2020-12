Kendisinden 32 yaş büyük dede mirası cipten vazgeçmiyor

"BU CİP HER YERE ÇIKIYOR"

Dedesinden kalma 4 çekerli 1954 model cip ile yamaçlarda ulaşım ve taşıma işlerini yaptıklarını ifade eden 34 yaşındaki Hasan Yaşar, "Bu araç bizim her şeyimiz. Yeri geliyor incir, yeri geliyor zeytin, yeri geliyor kestane taşıyoruz. Arazilerimizin birçoğu dağlık ve engebeli alanlarda. Günümüzün son model araçları arazilerimize çıkamazken 1954 model bu cip her yere gidip çıkıyor. Özellikle incirliklerimize bundan başka bir araç çıkmıyor. Her işimizi görüyor" dedi.