Yaylaya çıkınca birçok evin kapısının kırık olduğunu gördük, şoka uğradık. Kapı girişlerine çakılan teneke korumalar bile sökülmüştü" dedi.

"BUZDOLAPLARINDA CİDDİ ZARAR VAR"

Eve girince şok olduklarını ifade eden Rabia Karanfil, "Yaylaya vardığımızda birçok evin, ayıların saldırısı sonucu talan edildiğini gördük. Özellikle evlerin mutfak bölümlerinde ve buzdolaplarında ciddi zarar vardı.