



Kendisine bu uyarıyı yaptığımda o bunu yanlış anladı ve tartışmaya soktu olayı, aramızda bir arbede oldu. Daha sonra polisler ayırdı, sosyal mesafeyi koruyamamış olduk aslında. İnsanlara sosyal mesafenin önemini söylerken bunun olumsuz şekilde kavgaya dönüşmesi de aslında yapmış olduğumuz uyarıyı olumsuz hale getiriyor. Ben sosyal mesafenin korunması konusundaki hassasiyeti gösterirken, arbedeyle daha fazla yakınlaşmak zorunda kaldık" diye konuştu. Birbirinden şikayetçi olmayan taraflar daha sonra sırayla kaymakamlıktaki işlemlerini yaptıktan sonra buradan ayrıldı.





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