SON DAKİKA: İş yerinde maske takmayan kovulur mu? İşten atılırsa tazminat alabilir mi?





Bu yüzden maske gibi şu günlerde sağlık açısından çok önemli olan, kişinin kendi sağlığı ile birlikte başkalarının sağlığını da koruyan bir tedbire karşı direnmek 25. Maddenin devreye girmesine sebep olabilir. Maske takmamak iş yerindeki çalışma düzenini bozacağı gibi herkesin sağlığını da tehdit etmektedir.



Burada işverenin tüm tedbirleri ve uyarıları yaptıktan sonra işçinin maske takmamakta ısrar etmesi söz konusu ise tazminatsız işten çıkartma gündeme gelebilecektir. Bu konuda işçinin savunmasının da alınması gerekmektedir. Çünkü maske takmaması bir alışkanlık ise yaptırım uygulanacaktır. İşçinin yemek yerken, ya da bir anlık durumda maskesini çıkartması söz konusu olursa burada hakkaniyet de sorgulanabilir.

O yüzden işçilerinizin durumunu değerlendirirken bu ince noktalara da dikkat etmeniz gerekecektir.