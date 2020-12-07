Instagram hesabından paylaştığı yemek videolarıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran CZN Burak, Adıyaman'da yaşayan engelli Ali ve Ahmet kardeşleri ziyaret etti. Özdemir, iki kardeşin ailesine kullanmak üzere çok sayıda beyaz eşya ve ev araç-gereçleri aldı. Yayınladığı videonun ardından kısa sürede Twitter'da TT listesine giren genç adam, kendisine gelen eleştirilere de şöyle yanıt verdi: "Sadece bir gün değil her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kötü yorum yapan arkadaşların da canı sağ olsun. En güzel bağ sevgidir demeye devam edeceğim. İyi ki varsınız."

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