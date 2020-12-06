'EŞYALARI KALDIRDIK CESET İLE KARŞILAŞTIK'

Öte yandan, Yazgül ve Bülent Soro'nun evinden gelen çığlıklar üzerine olay yerine giden mahalle sakini Savaş Yaslıdemir (41), yaşadığı korkunç anları gazetecilere anlattı. Yaslıdemir, "Biz kapının önünde oturuyorduk, kadınların bağırış sesleri geldi. Bağırış seslerine yöneldik eve doğru gittiğimizde, içeri girdim ben, zaten kardeşi vardı, Bilgin ağabey ile içeri girdiğimizde, üstünden eşyaları kaldırdığımızda altından yüzü koyun yatan bir ceset ile karşılaştık. Ondan sonra hemen arkamızdan bekçiler geldi. Bekçiler geldikten sonra biz dışarı çıktık. Sonra polisler olaya müdahale ettiler, ambulans geldi. Kardeşleri, kız kardeşleri bağırıyordu, çığlık seslerine gittik biz oraya. Oraya gittikten sonra eşyalar içeride dediler. Biz eşyaları kaldırdık altından ceset çıktı. Annesi yüzü koyun yatıyordu yerde bıçaklanmış halde" diye konuştu.