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Bilmeden yiyoruz ama hastalık saçıyor! Soğan ve sarımsağı asla birlikte tüketmeyin çünkü...

Kahvaltıların vazgeçilmezi domates salatalık ile peynir ekmeğin birlikte tüketilmemesi gerektiğini söylesek. Veya yaz aylarında bayılarak yediğiniz karpuz ve peynirin. Yiyeceklerin birbirleriyle uyumu eski bir yemek yeme felsefesidir. Yemek yeme konusunda daha çok yemeklerin birbirleri ile uyumunu ve bir araya geldiklerinde ortaya çıkan lezzeti önemseriz. Ancak uzmanlara göre bazı gıda eşleşmeleri oldukça tehlikeli ve bunların bir çoğu bayılarak yediklerimiz. İşte asla birlikte tüketmememiz gereken o besinler.

06.12.2020 17:01 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





