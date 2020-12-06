Problem eşim

54 yaşında hayatın yorduğu 2 çocuk annesiyim. Eşim benden 1 yaş büyük. Ancak kendisine çok iyi bakıyor. Bu da benim daha yaşlı görünmemi sağlıyor. Bu ilişkimizde Sorunlara neden olmaya başladı. Nasıl yaklaşmalıyım?

Burada sorun eşinizde değil. Üzülerek bunu söylemeliyim ama eşiniz doğrusunu yapıyor. Kendisine bakan kişi hayatı yakalamak için çaba harcıyordur. Siz hayatı bırakmak üzeresiniz. Eşinizin kendisine bakmasından rahatsızlık duyacağınıza siz de bakım yaptırmalısınız. Cilt güzelliği orta ölçeklerde botox gibi adımları atmalısınız. Bunu yapmadığınız takdirde eşinizin kendisine bakım yaptırmaktan vazgeçeceğini düşünüyorsanız büyük bir yanılgı içindesiniz. Bakımlı kadın daha da güzeldir. Etrafınıza ışık saçmayı tercih etmelisiniz. Hayatın yorgunluklarına karşı sessizce pes etmemelisiniz.

İLİŞKİ TERAPİSTİ/ MARY G. BARRET