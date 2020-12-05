Neşet Ertaş'ın Zülüf Dökülmüş Yüze adlı türküsünde bu kelimelerden hangisi geçmez sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Neşet Ertaş'ın Zülüf Dökülmüş Yüze adlı türküsünde bu kelimelerden hangisi geçmez?

A: Yaz

B: Göz

C: Kış

D: Kaş

Doğru cevap: C: Kış



Zülüf dökülmüş yüze aman

Kaşlar yakışmış göze aman aman

Usandım bu canımdan aman aman

Derd ile geze geze

Usandım bu canımdan aman aman

Derd ile geze geze

Gün doğdu aştı böyle

Gönlümüz coştu böyle aman aman

Sen orada ben burda aman aman

Ömrümüz geçti böyle

Sen orada ben burda aman aman

Ömrümüz geçti böyle

Bu ellerde gez gayri aman

Kâtip ol da yaz gayri aman

Bir kazma al bir kürek aman aman

Mezarımı kaz gayrı

Bir kazma al bir kürek aman aman

Mezarımı kaz gayrı