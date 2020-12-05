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    • 06.12.2020 03:36
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    sözleri! 'ın Zülüf Dökülmüş Yüze adlı türküsünde bu kelimelerden hangisi geçmez?

    'ın adlı türküsünde bu kelimelerden hangisi geçmez sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    Zülüf Dökülmüş Yüze adlı türküsünde bu kelimelerden hangisi geçmez?

    'ın adlı türküsünde bu kelimelerden hangisi geçmez sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Neşet Ertaş'ın Zülüf Dökülmüş Yüze adlı türküsünde bu kelimelerden hangisi geçmez?

    A: Yaz

    B: Göz

    C: Kış

    D: Kaş

    Doğru cevap: C: Kış

    Zülüf dökülmüş yüze aman
    Kaşlar yakışmış göze aman aman
    Usandım bu canımdan aman aman
    Derd ile geze geze
    Usandım bu canımdan aman aman
    Derd ile geze geze
    Gün doğdu aştı böyle
    Gönlümüz coştu böyle aman aman
    Sen orada ben burda aman aman
    Ömrümüz geçti böyle
    Sen orada ben burda aman aman
    Ömrümüz geçti böyle
    Bu ellerde gez gayri aman
    Kâtip ol da yaz gayri aman
    Bir kazma al bir kürek aman aman
    Mezarımı kaz gayrı
    Bir kazma al bir kürek aman aman
    Mezarımı kaz gayrı

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    Haberler Yaşam Zülüf Dökülmüş Yüze sözleri! Neşet Ertaş'ın Zülüf Dökülmüş Yüze adlı türküsünde bu kelimelerden hangisi geçmez?