Portakallı ve bisküvili pasta

Büyük bir tencereye toz şeker ve mısır nişastasını alıp karıştırın. Portakal suyu, su, portakal kabuğu rendesi ve limon suyunu ilave edip, orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Pelte kıvamına gelince ocağı kapatın. 17x25 cm'lik dikdörtgen cam bir kabı su ile hafifçe ıslatın. İçine karışımdan 3-4 yemek kaşığı döküp spatula yardımıyla düzeltin ve üzerine 1 paket bisküviyi dizerek yerleştirin. Aynı işlemi iki kez daha tekrarlayıp en üste karışımı dökün ve spatula yardımıyla düzeltin. Buzdolabında soğuyana kadar dinlendirip dilimleyin. Üzerini çikolata, portakal kabuğu ve Antep fıstığı ile süsleyip servis yapın.

6-8 KİŞİLİK

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı mısır nişastası

3 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

2 su bardağı su

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

1 adet limonun suyu

3 paket kakaolu bisküvi

ÜZERİNİ SÜSLEMEK İÇİN

2-3 yemek kaşığı rendelenmiş bitter çikolata

1 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN