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    • 07.12.2020 07:06
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    | Meteorolojiden o illere kuvvetli yağış uyarısı | 7 Aralık 'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgeleri ile Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kars ve Iğdır çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların öğle saatlerinden sonra Muğla ve Antalya ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Peki, , Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 7 Aralık il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden o illere kuvvetli yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgeleri ile Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kars ve Iğdır çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların öğle saatlerinden sonra Muğla ve Antalya ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.


    RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Muğla ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimlerinde başlamak üzere, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah erken saatlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ege kıyılarından başlamak üzere zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde ise sağanak yağış ve zamanla yağmur şeklinde görülmesi, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde ise yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah erken saatlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 13°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

    DENİZLİ °C, 16°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 18°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MUĞLA °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

    AKDENİZ
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Batı Akdeniz ile Adana ve Osmaniye çevrelerinden başlamak üzere zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde ise sağanak yağış ve zamanla yağmur şeklinde görülmesi, Antalya çevrelerinde ise yerel kuvvetli olması bekleniyor.

    ADANA °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    MERSİN °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Eskişehir, Ankara ve Konya çevrelerinin gece saatlerinde hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah erken saatlerde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

    ANKARA °C, 12°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde merkez ve batı ilçeleri hafif yağmurlu

    ÇANKIRI °C, 10°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

    ESKİŞEHİR °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

    KONYA °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde merkez ve batı ilçeleri aralıklı yağmurlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinin, gece saatlerinde bölge genelinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

    BOLU °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

    DÜZCE °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

    KASTAMONU °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri, gece saatlerinde il geneli hafif yağmurlu

    ZONGULDAK °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Samsun'un batı kıyılarının hafif yağmurlu geçeceği bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

    AMASYA °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    SAMSUN °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde batı kıyıları hafif yağmurlu

    TOKAT °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    TRABZON °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, Kars çevrelerinin sabah ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı, Iğdır çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, Malatya'nın gece saatlerinde aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

    ERZURUM °C, 3°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KARS °C, -1°C
    Çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

    MALATYA °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

    VAN °C, 7°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GAZİANTEP °C, 13°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu

    SİİRT °C, 12°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 15°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu


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