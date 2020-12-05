SON DAKİKA: Geç mezun olan öğrenciye 292 bin lira tazminat







Müvekkil halihazırda öğrencidir; ancak mezun olduğunda hayatını mimarlık mesleğinden kazanacağı buna karşın geçirmiş olduğu kaza sebebi ile vücut bütünlüğünün yüzde 22.2 oranında zarar gördüğü bu durumun da yapacağı çizimler de elini kolunu yüzde 100 sağlıklı şekilde kullanamamasına sebep olacağı izahtan varestedir. Müvekkilin tedavi süreci sebebi ile yaklaşık 6 ay gibi bir süre de öğrenim hayatından geri kaldığı, bu kayıp sebebi ile diğer arkadaşlarından daha geç mezun olup, meslek hayatına da geç başlayacağı bu noktada da müvekkilin ekonomik hayatının bu yönü ile de etkileneceği ve kazanç kaybı olacağı gerçektir."